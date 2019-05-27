تداول 26 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن اليوم الإثنين 26 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 4 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة، ومتواجد علي الأرصفة سفينتين حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.