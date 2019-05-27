سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 26 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الإثنين، 27 مايو 2019 11:10 ص
تداول 26 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء شرق بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
إضافة تعليق
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن اليوم الإثنين 26 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 4 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن، ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة، ومتواجد علي الأرصفة سفينتين حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تداول 23 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

تداول 482 شاحنة بضائع و543 سيارة و576 ماسورة بترولية بموانئ البحر الأحمر

مميش: عبور 43 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3 مليون طن

تداول 24 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

اخبار بورسعيد

موانى بورسعيد

قناه السويس

ميناء غرب بورسعيد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

الرجوع الى أعلى الصفحة