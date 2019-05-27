تداول 21 سفينة و414 شاحنة بضائع و143 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السويس - السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 21 سفينة، وتم تداول 82 ألف طن بضائع صب جاف و414 شاحنة بضائع و143 سيارة حيث شملت حركة الواردات 32 ألف طن ألمومنيوم استرالى و109 شاحنات و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50 ألف طن فوسفات والمونيت و305 شاحنات بضائع و3 سيارات.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة "الحرية 1" بينما تغادر 4 سفن وهى "أمانة، والنوى اكسبريس، Magistic Noor،Reada " فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتان "القاهرة،Arbellas" وغادرت 3 سفن وهى "القاهرة،الحرية1،الحرية2".

كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين "ايلة وبريدج" ومغادرت السفينة "سينا" فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر 3 سفن وهى "ايلة،بريدج،سينا" بينما غادر ميناء الغردقة العبارة الرياض.