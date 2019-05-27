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تحويل رئيس اللجنة ومراقب دبلومات بالمنوفية للتحقيق لوجود تليفونات محمولة

الإثنين، 27 مايو 2019 03:28 م
تحويل رئيس اللجنة ومراقب دبلومات بالمنوفية للتحقيق لوجود تليفونات محمولة امتحانات الثانوية _أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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تفقد الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، برفقة هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم، لجان سير امتحانات المدارس الفنية بمحافظة المنوفية للإطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان.
 
وزار الدكتور محمد عمارة لجنة مدرسة قويسنا الثانوية الزراعية بنين، والتى تضم 22 لجنة، ولجنة مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين والتى تضم 26 لجنة.
 
وشدد رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم إصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان ومن يتم ضبط التليفون المحمول معه يتم إتخاذ الإجراءات القانونية معه وعمل محضر غش فى الحال، ونبه على مراقبين الأدوار بضرورة التأكد من شخصية الطالب داخل لجان الامتحان.
 
وخلال الجولة قرر الدكتور محمد عمارة تحويل رئيس اللجنة والمراقب الأول فى كل من اللجنتين للشئون القانونية لوجود تليفونات محمولة مع الطلاب داخل اللجان وعدم التنبيه على الطلاب بعدم إصطحاب التليفونات داخل اللجان.

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التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

التليفونات المحمولة

تحويل رئيس لجنة للتحقيق


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