سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 06:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد متهمين 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الإثنين، 27 مايو 2019 06:25 م
تجديد متهمين 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي
إضافة تعليق

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "مصطفى. ف"، و"مصطفى.ع" 15 يوما احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة  بتهمة الانضمام إلي جماعه أسست علي خلاف القانون وأحكامه.

 

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 9 يونيو لنظر أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية.

 

 كما أسندت النيابة إليهما عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس متهمين 15يوما فى مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

تجديد حبس متهمين 15 يوما لاتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية

تجديد حبس متهمين بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى

تجديد حبس 7 متهمين فى مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

تجديد حبس متهمين

متهمين بمشاركة جماعة

مشاركة جماعة إرهابية

نشر اخبار كاذبة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة