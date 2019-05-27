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تجديد حبس 3 متهمين بسرقة 700 ألف جنيه من مواطن فى التجمع 15 يوما

الإثنين، 27 مايو 2019 11:59 ص
تجديد حبس 3 متهمين بسرقة 700 ألف جنيه من مواطن فى التجمع 15 يوما حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين يحملون جنسية إحدى الدول العربية، لسرقتهم 700 ألف جنيه من سيارة مواطن فى منطقة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
كان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقى بلاغا من مدير حسابات فى شركة توريدات عمومية بدائرة قسم شرطة المعادى، يقول فيه إنه عقب صرفه 700 ألف جنيه خاصة بالشركة، وعودته إلى مسكنه، فوجئ بسرقة المبلغ من سيارته عندما عاد لاستقلالها. وعلى الفور شكّل رجال المباحث فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مملوكة لشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأنه يقف وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع اثنين يحملان الجنسية نفسها.
 
وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة فى أماكن تردد المشتبه بهم، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى السرقة، وبحوزتهم 8 آلاف و500 جنيه. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع وكسر زجاج السيارة، وأقروا بأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من متحصلات السرقة، وأنهم حولوا باقى المبلغ لأقاربهم فى الخارج، من خلال إحدى شركات تحويل الأموال، فاتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

 


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