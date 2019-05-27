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تجديد حبس هيثم محمدين وآخر 15 يوماً بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

الإثنين، 27 مايو 2019 04:52 م
تجديد حبس هيثم محمدين وآخر 15 يوماً بتهمة مشاركة جماعة إرهابية هيثم محمدين-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس هيثم محمدين ومصطفى ماهر، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة لاتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

 

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.


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تجديد حبس

حبس هيثم محمدين

الانضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة


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