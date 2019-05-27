تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس " أمير . م " 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في اتهامه بالانضمام لجماعة ارهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة ، فى في القضية 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ويواجه المتهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.



