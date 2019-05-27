تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل أطفاله الثلاثة بمشاركة زوجته الثانية فى المرج

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عامل وزوجته بتهمة قتل أطفاله الثلاثة 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة بمقتل أطفالها الثلاثة على يد والدهم، وإلقاء جثثهم فى الرشاح بدائرة القسم، وأنها لم تبلغ بالواقعة التى حدثت منذ عام ونصف.

كشفت التحريات أن وراء الواقعة والد الأطفال، وأنه متزوج من سيدتين مقيمتين معه فى نفس الشقة، وأنهما كانتا دائمتا التشاجر، ونشبت مشادة كلامية بين الزوجتين، ما دفع الزوج للتعدى على إحداهما، وأثناء محاولة الأطفال الدفاع عن والدتهم، اعتدى عليهم ولم يتركهم إلا جثث هامدة، كما اعتدى على والدتهم بآلة حادة فى رأسها أصابها بالعمى.

وأضافت التحريات، أن المتهم ألقى جثث الأطفال فى الرشاح لإبعاد أى شبهة جنائية عنه، وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الثانية.