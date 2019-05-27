تجديد حبس شقيقين قتلا شابا داخل "دكانه" بمنيا القمح - الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة منيا القمح، اليوم الإثنين، تجديد حبس شقيقين لقتلهما شابا داخل "دكانه" ببندر منيا القمح بسبب الخلاف على تصليح هاتف محمول، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعى، يفيد بوصول "إسلام ف ح" 24 سنة مقيم دائرة مركز منيا القمح، مصابا بكدمات بالرأس ونزيف بالمخ وغياب بدرجة الوعي، وتوفى متأثرا بإصابته.

تبين من التحريات الأولية، التى قام بها ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، ومعاونه ، أن المجنى عليه لديه محل تصليح هواتف محمولة بمدينة منيا القمح، وقع بينه وبين المتهم " أحمد ال " مشادة على تصليح هاتف، وتعدى كل منهما على الآخر بالسب، وبعد ساعات حضر المتهم ومعه شقيقه " محمد" بحوزته سكين وشومة وتعديا على المجنى عليه بالضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد ساعات من الواقعة.

تمكن ضباط مباحث منيا القمح، من ضبط المتهمين، وتم عرضهما فى حراسة مشددة على نيابة منيا القمح، للتحقيق معهما بمعرفة محمد رفعت، وكيل أول نيابة منيا القمح، والذى قرر حبسهما على ذمة التحقيقات.