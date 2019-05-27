تجديد حبس ربة منزل وعشيقها متهمان بقتل الزوج بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة بجنوب الجيزة حبس ربة منزل وعامل يرتبط بها فى علاقة غير شرعية، وفقًا للتحريات متهمان بقتل زوج الأولى بالهرم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن المجنى عليه صاحب الشقة، وتشير التحريات إلى تورط زوجته فى قتله.

وبضبطها اعترفت باشتراكها مع عشيقها فى قتل المجنى عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.