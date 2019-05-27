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تجديد حبس المتهمين بقتل النقيب أحمد المسلمى معاون مباحث بلبيس

الإثنين، 27 مايو 2019 12:19 م
تجديد حبس المتهمين بقتل النقيب أحمد المسلمى معاون مباحث بلبيس حبس
الشرقية فتحية الديب
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس، تجديد حبس المتهم "عمرو أ م ع" 18 سنة، ووالده، 45 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بقتل النقيب أحمد صلاح المسلمى معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، أثناء ضبطه لوالده، حيث سدد له طعنتين نافذتين بالصدر.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء محاولة النقيب أحمد المسلمى معاون مباحث بلبيس، ضبط أحد العناصر الإجرامية، قام بالتعدى عليه بسكين أحدث اصابته بطعنتين نافذتين بالصدر، ولفظ علي أثرها أنفاسه الأخيرة.
 
تمكن ضباط مباحث بلبيس، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 
وفي سياق متصل، قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، منذ 3 أيام، إطلاق إسم الضابط الشهيد على مدرسة خلوة أبو مسلم الإبتدائية بالإدارة التعليمية بمركز أبوحماد، تقديرا لتفانيه وإخلاصه فى تأدية واجبه نحو وطنه.
 
 

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اخبار الشرقية

النقيب احمد المسلمي

مباحث بلبيس

شهيد


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