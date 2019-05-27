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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 5 قطاعات

الإثنين، 27 مايو 2019 10:55 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 5 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% رابحا 31.990 نقطة ليصل إلى، مستوى 5623.53 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.81% رابحاً 49.9 نقطة ليصل إلى مستوى 6095.58 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسراً 2.480 نقطة ليصل إلى مستوى 4715.95 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 36.7 مليون سهم بقيمة 9.8 مليون دينار كويتى عبر 1836 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.68%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "آن" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 11.76%، تلاه السورية بنسبة 6.06%، ثم مواشى بنسبة 5.56%، فيما تصدر سهم "المصالح" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم العيد بنسبة 10%، ثم المعدات بنسبة 8.87%.

 

 


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