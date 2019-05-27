سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 10:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

الإثنين، 27 مايو 2019 09:04 م
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق

شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الاثنين، تأخر إقلاع  5 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. 

 

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن رحلة الخطوط العمانية 406 المتجهة إلى مسقط، ورحلة الخطوط الإيطالية 897 المتجهة إلى روما ورحلة الخطوط أطلس 8912 المتجهة إلى أمستردام، ورحلة الخطوط النمساوية 864 المتجهة إلى فيينا ورحلة الخطوط نسما 184 المتجهة إلى حائل تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وكثافة التشغيل

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 4 رحلات من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

مطار القاهرة

أخبار المطار

رحلات دولية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة