تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وكثافة التشغيل

كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية، عن مواعيدها المقررة بجداول التشغيل، لأكثر من ساعة، بسبب أعمال الصيانة للرحلة وكثافة التشغيل، التى تتزامن مع تسيير رحلات عمرة رمضان.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلتي طيران لشركة نسما رقم 170 المتجهة إلى مدينة جدة السعودية، و192 المتجهة إلى سكاكا، كما تأخرت رحلة الخطوط التركية رقم 695 المتجهة إلى إسطنبول، ورحلة الخطوط الكويتية رقم 546 المتجهة إلى مطار دولة الكويت.

وأكدت المصادر، أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بصورة طبيعية دون أي تأخيرات أو مؤثرات خارجية وفقا لجداول التشغيل.