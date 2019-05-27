سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين بأحداث عنف الطالبية لـ 10 يونيو

الإثنين، 27 مايو 2019 04:36 م
تأجيل محاكمة 4 متهمين بأحداث عنف الطالبية لـ 10 يونيو المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بطره، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بأحداث عنف الطالبة، لجلسة 10 يونيو لسماع الشهود.

صدر القرار بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهم حيازة أسلحة نارية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع فى القتل، والانضمام لجماعة اسست على خلاف احكام القانون.

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس متهم 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

أحداث عنف الطالبية

احداث الطالبية

عنف الطالبية

الارهاب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة