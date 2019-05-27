تأجيل محاكمة 4 متهمين بأحداث عنف الطالبية لـ 10 يونيو

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بطره، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بأحداث عنف الطالبة، لجلسة 10 يونيو لسماع الشهود.

صدر القرار بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهم حيازة أسلحة نارية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع فى القتل، والانضمام لجماعة اسست على خلاف احكام القانون.