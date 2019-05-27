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تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة الاتجار فى الحشيش لـ30 مايو للمرافعة

الإثنين، 27 مايو 2019 05:48 م
تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة الاتجار فى الحشيش لـ30 مايو للمرافعة محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة لـ30 مايو الجارى للمرافعة.

 

وصدر القرار برئاسة المستشار مجدى مرسى خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل شرف ومحمد خيرى أحمد، وأمانة سر أيمن محمود.

 

وتبين من قرار الإحالة فى القضية رقم 3783 لسنة 2014 قيام المتهمين "مصطفى .ا" و"احمد .ح" و" محمد . م " و" محمد .ر" بتكوين تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة واتخاذ دائرة قسم شرطة أكتوبر مكانا تجارتهم غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

 

 وبعد استئذان النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وخلال التحقيقات أنكر المتهمون صلتهم بالمخدرات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التى إحالتهم لمحكمة الجنايات.


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تجارة المخدرات

تشكيل عصابى

مخدر الحشيش

منطقة اكتوبر


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