بيت الخيانة.. وثائقى جديد لـ"اليوم السابع" يكشف تاريخ انقلابات أسرة آل ثان

هدى زكريا

وثائقي جديد بعنوان "بيت الخيانة" تكشف فيه اليوم السابع عن تفاصيل وكواليس أسرة الانقلابات "آل ثان" سابقاً، التى تحكم إمارة قطر بشعار "الانقلاب هو الحل"، وأشهرها انقلاب الابن حمد، الأمير السابق لقطر على والده الشيخ خليفة الأمير الأسبق، والمعروف بانقلاب 1995.

و يكشف الكثيرون ممن عاصروا انقلاب 1995 فى الوثائقى الجديد تفاصيل جديدة عن هذا التحول الذى حدث فى تاريخ الإمارة واثر سلبًا على علاقتها بالدول العربية، وارتباط ما حدث بالتعليمات الأمريكية وخطط زوجة حمد بن خليفة، الشيخة موزة بنت ناصر المسند، التى سعت بكل السبل لضمان الحكم فى يدها هى وابنها تميم عن طريق التخطيط لانقلاب ناعم يقوده نجلها على والده حمد وكأن التاريخ يعيد نفسه معه.

ويسرد الفيلم الوثائقي الذى سيعرض قريبًا عبر موقع "اليوم السابع" الإلكترونى، فى إطار تاريخ الانقلابات داخل العائلة الحاكمة فى الدوحة، كيف تحولت قطر لأداة فى يد القوى الغربية لتدمير المجتمعات العربية تحت راية الإرهاب وغير ذلك من الأسرار والكواليس التى تكشف لأول مرة.