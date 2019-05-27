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بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

الإثنين، 27 مايو 2019 04:00 ص
بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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بعد قرار هيئة السكة الحديد بإلغاء تصاريح السفر المجانية بالقطارات، يقدم "اليوم السابع" فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه التصاريح.

1ـ تسمح هذه التصاريح لحاملها باستقلال كافة القطارات مجانا.

2ــ حامل هذه التصاريح يتوجه لشباك التذاكر للحصول على التذكرة التى يريدها بدون دفع مقابل.

3ـ حمل هذا التصريح بدون الحصول على تذكرة من الشباك كان لا يجيز استقلال القطار.

4ـ العاملين فى السكة الحديد ممن قضوا 25 سنة فى الخدمة فيما أكثر يحصلون على تصريح سفر مجانى.

5ـ تصريح السفر المجانى لعاملى السكة الحديد كان يظل مع الحاملين له حتى بعد خروجهم على المعاش.

6ـ تصريح السفر المجانى كان يجدد سنويا.

7ـ تصريح السفر المجانى للغير كان يصدر بموافقة رئيس الهيئة أو الوزير المختص.

8ـ السكة الحديد كان فى السابق من حقها منح تالصريح المجانى لأى شخص شرط موافقة رئيس الهيئة أو الوزير المختص.

9ـ تصاريح السفر المجانية نوعان أحدهما شخصى والآخر لحامله.

10ـ التصريح المجانى الشخصى كان لا يستخدمه سواء صاحبه.

11ـ التصريح المجانى المسمى "لحامله" كان يستيطع أى شخص حامله استقلال القطارات مجانا.


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