بالإنفوجراف ..تعرف على إنجازات مشروع الرصف بأسيوط بتكلفة 101.3مليون جنيه

أسيوط ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، عن إنجازات مشروع الرصف بالمحافظة خلال العام المالى 2018/2019 والتى تمثلت فى رصف 75.97 كم شوارع وميادين بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجا بتكلفة إجمالية بلغت 101.3 مليون جنيه بزيادة فى الأعمال الإضافية مقدارها 27.7 % عن العام الماضى ضمن خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية وترشيدًا للنفقات وذلك فى إطار برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



انفوجراف الرصف

وأشار المحافظ فى بيان إلى أن مشروع الرصف بالمحافظة من المشروعات التى ساهمت فى إنهاء خطط رصف وتطوير القرى والمدن بالمحافظة وفقًا لخطة المحافظة ولاحتياجات القرى وذلك لخلق شرايين للتنمية بمختلف مراكز المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتشجيعا للاستثمار فى كافة المجالات وفق خطة شاملة لرصف وإصلاح الطرق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لافتاً إلى خطة المحافظة لتطوير مشروع الرصف لاستيعاب جميع أعمال الرصف بالمحافظة.



انفوجراف الرصف

وأشار المهندس أسامة أحمد محمد مدير مشروع الرصف بالمحافظة إلى أن الأعمال التى تم تنفيذها خلال العام المالى 2018/2019 تضمنت رصف أطوال طرق بحى شرق بإجمالى 11.85 كم بتكلفة 16 مليون جنيه و8.80 كم بحى غرب بتكلفة 11.88 مليون جنيه و4 كم بساحل سليم بتكلفة 5.79 مليون جنيه و8 كم بمركز الفتح بتكلفة 10.68 مليون جنيه و4 كم بمركز الغنايم بتكلفة 5.67 مليون جنيه و9 كم بمركز البدارى بتكلفة 11.20 مليون جنيه و9.20 كم بمركز ابوتيج بتكلفة 11.93 مليون جنيه و2.30 كم بمركز أبنوب بتكلفة 3.28 مليون جنيه فضلًا عن قيمة رد الشئ لأصله بالاحياء والمراكز والتى بلغت 11.42 كم بتكلفة 14.14 مليون جنيه.