بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مرسى علم

وتبين أن المصابين هم: "محمد عبد الوهاب 20 سنة، مصاب باشتباه كسر فى القفص الصدرى، ومصطفى محمد حامد 45 سنة، اشتباه كسر بالكتف الأيسر واشتباه كسر بالقدم اليسرى وجروح متفرقة بالجسم، والطيب عبد الباقى ميرغنى 18 سنة، مصاب باشتباه كسور، والمهند بشير 24 سنة، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، والفاسكو السباعى 32 سنة، مصاب باشتباه كسر بالحوض، الفراج العباس 17 سنة، كدمة بالرقبة، والجيوشى العباسى 34 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع.