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بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مرسى علم

الإثنين، 27 مايو 2019 09:26 م
بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مرسى علم انقلاب سيارة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح
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أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مرسى علم الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر، بالقرب من الكيلو 35 وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى العلاج.

وتبين أن المصابين هم: "محمد عبد الوهاب 20 سنة، مصاب باشتباه كسر فى القفص الصدرى، ومصطفى محمد حامد 45 سنة، اشتباه كسر بالكتف الأيسر واشتباه كسر بالقدم اليسرى وجروح متفرقة بالجسم، والطيب عبد الباقى ميرغنى 18 سنة، مصاب باشتباه كسور، والمهند بشير 24 سنة، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، والفاسكو السباعى 32 سنة، مصاب باشتباه كسر بالحوض، الفراج العباس 17 سنة، كدمة بالرقبة، والجيوشى العباسى 34 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع.

 


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