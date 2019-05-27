امسك مخالفة: شكاوى من سوء حالة شاطى دمياط الجديدة



واشتكى المواطنين من تكسير اسفلت الكورنيش وتكسير المقاعد الخشبية فضلا عن تراكم القمامة وأكوام الرمال على الكورنيش.

وأكد رواد الشاطئ أن حالة دورات المياه لا تليق بمصيف دمياط الجديدة فضلا عن أن حنفيات دورات المياه منزوعة من الأحواض ما يؤدى لإهدار المياه دون أى تحرك من المسئولين.



من جانبه، قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إن وجه ببدء صيانة دورات المياه كما وجه معاونيه بالمرور الدورى على الشاطئ للتأكد من نظافته ونظافة دورات المياه.



وأكد رجب إنه وجه برفع تراكمات الرمال على الكورنيش وسفلته الطريق وتجهيز باركنج السيارات .