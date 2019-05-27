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امسك مخالفة: شكاوى من سوء حالة شاطى دمياط الجديدة

الإثنين، 27 مايو 2019 04:59 ص
امسك مخالفة: شكاوى من سوء حالة شاطى دمياط الجديدة سوء حالة شاطى دمياط الجديدة
دمياط عبده عبد البارى
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اشتكى أهالى مدينة دمياط الجديدة من تدهور وسوء حالة شاطئ المدينة والكورنيش والأرصفة ودورات المياه الموجودة على الشواطئ. 
 
 واشتكى المواطنين من تكسير اسفلت الكورنيش وتكسير المقاعد الخشبية فضلا عن تراكم القمامة وأكوام الرمال على الكورنيش.
 
وأكد رواد الشاطئ أن حالة دورات المياه لا تليق بمصيف دمياط الجديدة فضلا عن أن حنفيات دورات المياه منزوعة من الأحواض ما يؤدى لإهدار المياه دون أى تحرك من المسئولين.
  
من جانبه، قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إن وجه ببدء صيانة  دورات المياه كما وجه معاونيه بالمرور الدورى على الشاطئ للتأكد من نظافته ونظافة دورات المياه.
 
وأكد رجب إنه وجه برفع تراكمات الرمال على الكورنيش وسفلته الطريق  وتجهيز باركنج السيارات .
 
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