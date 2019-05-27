سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 10:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليونيسف: مقتل وإصابة 27 طفلا باليمن خلال الأيام العشرة الماضية

الإثنين، 27 مايو 2019 09:37 ص
اليونيسف: مقتل وإصابة 27 طفلا باليمن خلال الأيام العشرة الماضية جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
نيويورك(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن 27 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح فى أعمال العنف باليمن خلال الأيام العشرة الماضية.

وقالت المديرة التنفيذية "لليونيسف" هنريتا فور- فى بيان اليوم الاثنين، نقله راديو (سوا) الأمريكى - إن " 7 أطفال قتلوا يوم الجمعة الماضية خلال هجوم استهدف محطة وقود فى مديرية ماوية بمحافظة تعز جنوب غربى اليمن، فضلا عن سقوط آخرين فى صنعاء نتيجة القصف".

وأضافت أن "هذا الهجوم رفع عدد الأطفال الذين قتلوا وجرحوا جراء تصاعد موجة العنف خلال الأيام العشرة الماضية إلى 27 طفلا"، موضحة أن هذه الأرقام هى فقط التى تمكنت الأمم المتحدة من تأكيدها .

واعتبرت أنه "لا مكان آمنا للأطفال فى اليمن، فالنزاع يلاحقهم فى كل مكان سواء فى بيوتهم ومدارسهم وأماكن لعبهم"، داعية الأطراف المتحاربة، ومجلس الأمن، والمجتمع الدولى إلى العمل على إنهاء هذا الصراع، وحماية الأطفال فى جميع الأوقات وإبعادهم عن أى ضرر .

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

اليمن: المبعوث الأممى يخرق القوانين الدولية

اليمن المتطرف الفرنسى يعلن تصدره نتائح الانتخابات الأوروبية بنسبه 23.2%

طيران التحالف يستهدف تعزيزات مليشيا الحوثى الانقلابية شمالى اليمن

مقتل أربعة مدنيين فى انفجار لغم فى المخا غرب اليمن

اليونيسف

اليمن

الحوثيين

الحرب فى اليمن


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

الرجوع الى أعلى الصفحة