اليوم.. "وول ستريت" تغلق أبوابها أمام المستثمرين فى عطلة رسمية

كتبت - هناء أبو العز

تغلق الأسواق المالية في الولايات المتحدة أبوابها أمام المستثمرين اليوم الإثنين في عطلة رسمية.

وتغلق كل من بورصة نيويورك وناسداك أبوابها احتفالاً بـ"يوم الذكرى" والذي يحل في آخر يوم اثنين من شهر مايو من كل عام. ويعد "يوم الذكرى" عطلة فيدرالية في الولايات المتحدة يتم خلالها تكريم الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في ساحات المعارك.

وكانت البورصة الأمريكية أغلقت في آخر جلسات الأسبوع الماضي داخل النطاق الأخضر لكن "داو جونز" الصناعي سجل خسائر أسبوعية للمرة الخامسة على التوالي في أطول موجة خسائر أسبوعية منذ عام 2011. ومن المقرر أن تستأنف الأسواق المالية الأمريكية التداولات غداً الثلاثاء.