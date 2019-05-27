اليوم.. بدء تلقى طلبات اعتذارات المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

تبدأ اليوم الإثنين لجان الإدارة استقبال اعتذارات المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة من مراقبين ورؤساء لجان سير وملاحظين ومراقبين أوائل.

وخصصت اللجنة المسئولة عن امتحانات الثانوية العامة قرابة 27 مقرا على مستوى الجمهورية لقبول اعتذارات المعلمين الذين يتقدمون للمشاركة فى أعمال الامتحانات، ويتم استقبال طلبات الاعتذار حتى الأربعاء المقبل.

وكان قد تم تسليم خطابات الندب للمشاركين فى أعمال الامتحانات الثانوية العامة أمس الأحد، وتشمل رؤساء لجان السير والمراقبين والملاحظين والمراقبين الأوائل".

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العام تنطلق 8 يونيو المقبل بعد عيد الفطر المبارك وتنتهى 3 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 685 ألف طالب وطالبة الامتحانات موزعين فى 1819 لجنة سير على مستوى الجمهورية.