اليوم السابع: ضوابط فنية للقضاء على الغش فى الثانوية

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء العديد من الموضوعات الملفات والتقارير المهمة، منها آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، واحتفالات الزمالك وجماهيره بالحصول على البطولة الكونفدرالية.

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