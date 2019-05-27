سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 10:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع: ضوابط فنية للقضاء على الغش فى الثانوية

الإثنين، 27 مايو 2019 09:30 م
اليوم السابع: ضوابط فنية للقضاء على الغش فى الثانوية اليوم السابع
إضافة تعليق
تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء العديد من الموضوعات الملفات والتقارير المهمة، منها آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، واحتفالات الزمالك وجماهيره بالحصول على البطولة الكونفدرالية.
 
واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

ضوابط فنية للقضاء على الغش فى الثانوية.. اللجنة المسؤولة عن الامتحانات رصدت جروبات كثيرة على الواتس آب تستعد للغش.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى طالب يساعد صفحات الغش

 
 
أفراح زملكاوية بالكأس الأفريقية.. السيسى يهنئ القلعة البيضاء بعد الفوز بالكونفدرالية.. "الكاف" يحتفل بعودة الزمالك إلى منصات التتويج بعد غياب 16 عاماً
 

Watch iT خطوة حقيقية للتحول الرقمى فى صناعة الفن وسيلة الدولة لحماية الحقوق والحفاظ على التراث القومى فى السينما والدراما.. تنافس عمالقة الديجيتال فى عرض المحتوى لمواجهة القرصنة الإلكترونية

 
تغطية الطلبات على الرعاية بنسبة 90%.. "الصحة" تعلن ضم الرعايات المركزة والحضانات لقوائم الانتظار قريبا
 

"التجمع" يستعيد الصدارة من "ماكرون".. الانتخابات الأوروبية تعيد توزيع خريطة اليمين المتطرف

 
 
جماهير نيجيريا تحصل على الـ Fan ID لأمم أفريقيا.. حازم إمام: يحق لكل رب أسرة استخراج 3 بطاقات من "تذكرتى" لأطفاله الأقل من 16 سنة.
 

المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة الفيزياء

 
هنا الزاهد لـ "اليوم السابع": وافقت على "الواد سيد الشحات" لأنى بحب تمثيل فهمى مش عشان خطيبى
 
 
اليوم السابع
 
 

إضافة تعليق

Watch iT

هنا الزاهد

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

الزمالك

الكونفدرالية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة