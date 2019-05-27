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النيابة تواجه المتهمين بـ"إحياء رابطة الأولتراس" بالتحريات الأمنية

الإثنين، 27 مايو 2019 06:00 ص
النيابة تواجه المتهمين بـ"إحياء رابطة الأولتراس" بالتحريات الأمنية الالتراس _أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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تستكمل نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع المتهمين بإعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى.

وتواجه النيابة المتهمين بمحضر تحريات الجهات الأمنية فى القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين تهم اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة.

 ووجهت النيابة فى القضية ر للمتهم تهمة المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.

 


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التراس أهلاوي

أمن الدولة


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