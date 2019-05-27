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النيابة تطلب التحريات لكشف غموض سرقة مشغولات ذهبية من منزل بالطالبية

الإثنين، 27 مايو 2019 10:40 ص
النيابة تطلب التحريات لكشف غموض سرقة مشغولات ذهبية من منزل بالطالبية مشغولات ذهبية-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة مجهولين مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من شقة بالطالبية، وانتدبت فريق من المعمل الجنائى لرفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث.
 
تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد تعرض شقة للسرقة على يد مجهولين، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإجراء التحريات والمعاينة، تبين أن الشقة تقيم بها ربة منزل وابنتها، تسلل إليها مجهولين، واستولوا على مشغولات ذهبية ومبلغ 15 ألف جنيه، وفروا هاربين.
 
تحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لتحديد هوية مرتكبى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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مشغولات ذهبية

الطالبية

سرقة شقة سكنيه

النيابة العامة


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