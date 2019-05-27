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النيابة تأمر بتشريح جثة عامل قُتل فى مشاجرة بالوراق.. وتستجوب المتهمين

الإثنين، 27 مايو 2019 10:58 ص
النيابة تأمر بتشريح جثة عامل قُتل فى مشاجرة بالوراق.. وتستجوب المتهمين جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بتشريح جثة عامل قُتل فى مشاجرة مع آخرين بمنطقة الوراق، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، كما فتحت تحقيقا مع المتهمين عقب ضبطهم.
 
كان العامل قد قُتل فى مشاجرة بمنطقة الوراق مساء أمس الأحد، وتمكن رجال المباحث من ضبط الجناة، وتحرير المحضر اللازم لتبدأ النيابة التحقيق فى الواقعة. وذلك بعدما تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بالواقعة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، ليكتشفوا وفاة العامل متأثرا بإصابته بطعنة نافذة من سلاح أبيض.
 
 

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