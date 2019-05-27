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النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة لقت مصرعها أسفل عجلات قطار بالبدرشين

الإثنين، 27 مايو 2019 04:08 م
النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة لقت مصرعها أسفل عجلات قطار بالبدرشين جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة سيدة لقت مصرعها عجلات قطار بمحطة سكة حديد البدرشين، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بالمحطة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
 
لقت سيدة فى العقد الرابع من العمر اليوم الإثنين مصرعها عقب سقوطها أسفل عجلات قطار بمحطة سكة حديد البدرشين بجنوب الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.
 
 
ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ظروف وملابسات الواقعة، حيث استمعت لأقوال عدد من شهود العيان، لبيان ما إذا كانت المتوفاة انتحرت بإلقاء نفسها أسفل عجلات القطار، أم اختل توازنها فسقطت على شريط السكة الحديد.
 
 
 

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سكة حديد البدرشين

انتحار سيدة بالبدرشين

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محطة مصر


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