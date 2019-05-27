الملك سلمان: السعودية أدانت كافة أشكال التطرف والإرهاب

كتبت - هناء أبو العز

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن المملكة العربية السعودية أدانت كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، وواجهتها بالفكر والعزم والحسم، وأكدت براءة الإسلام منها.

وأضاف العاهل السعودي، اليوم الاثنين، أن المملكة طالبت بأنّ تسود قيم العدل المجتمعات الإنسانية كافة، وأخذت على عاتقها العمل على نشر السلام والتعايش بين الجميع، وأنشأت لذلك المراكز والمنصات الفكرية العالمية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، اليوم في حفل افتتاح المؤتمر الدولي حول " قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة"، وإعلان "وثيـقة مكة المكرمـة" الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي، ونقلتها شبكة " سكاى نيوز عربية".

وجدد الملك سلمان الدعوة إلى إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أياً كان مصدره وذريعته، كما دعا إلى الإصغاء لصوت الحكمة والعقل، وتفعيل مفاهيم التسامح والاعتدال، مع تعزيز ثقافة التوافق والتصالح، والعمل على المشتركات الإسلامية والإنسانية".