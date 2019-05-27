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المرور يضبط 3408 مخالفات مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الإثنين، 27 مايو 2019 11:42 ص
المرور يضبط 3408 مخالفات مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة بإشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3408 مخالفات متنوعة للعديد من السيارات، منها 80 مخالفة تجاوز سرعات و 1669 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 70 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى " موقف عشوائى "، وتم حجز 29 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 40 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 83 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 67 دراجة بخارية وسيارة.

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