سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 12:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المتهم بقتل صديقه داخل مصنع كراسى بمدينة بدر يمثل جريمته

الإثنين، 27 مايو 2019 12:00 م
المتهم بقتل صديقه داخل مصنع كراسى بمدينة بدر يمثل جريمته جثة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

اصطحبت نيابة الشروق وبدر، المتهم بقتل زميله طعنا بمفك داخل مصنع كراسى بمدينة بدر، بسبب خلافات العمل بينهما، لتمثيل الجريمة أمام أعضاء النيابة.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه.

ترجع الواقعة لتلقى قسم شرطة بدر، بلاغاً من مستشفى بدر العام، يفيد بوفاة عامل بمصنع كراسى كائن بدائرة القسم، یحمل جنسیة إحدى الدول الأفریقیة، بعد إصابته بجرح نافذ بالصدر، وبسؤال العاملين بالمصنع، ذكروا أن مشاجرة نشبت بین المجنى علیه وعامل آخر، -یحمل ذات الجنسیة- لخلافات على العمل فيما بينهما، قام على إثرھا الأخیر بطعنه بمفك كان بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحیاته وفر هارباُ.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وتم تشكیل فریق بحث جنائى، أسفرت جھوده عن ضبط المتھم، وبمواجھته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

عامل أفريقى يقتل صديقه بـ"مفك" داخل مصنع كراسى فى مدينة بدر

سيدة تفقد عينها بعد تعدى زوجها عليها بـ"مفك" لمطالبته شراء فستان

التحقيقات تكشف دوافع قتل طفلة لشقيقها بـ"مفك".. والسبب ريموت التلفزيون

إحالة أوراق قاتل والدته بـ"مفك" لفضيلة المفتى بالغربية

سائق ينهى حياة زميله بـ"مفك" فى نفق الشهيد أحمد حمدى

فنى يقتل عامل بيتزا بـ"مفك" قال له: "محدش يتخانق قدام المحل" بمدينة نصر

قتل

خلافات العمل

نيابة الشروق وبدر

تمثيل الجريمة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة