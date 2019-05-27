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المبادرة المصرية اليابانية للتعليم: اختيار 25 باحثا لدراسة الدكتوراه فى اليابان

الإثنين، 27 مايو 2019 01:53 م
المبادرة المصرية اليابانية للتعليم: اختيار 25 باحثا لدراسة الدكتوراه فى اليابان ماساكى نوكى السفير اليابانى بالقاهرة
وائل ربيعى
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عقدت لجنة تسيير المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم اجتماعها السابع عشر بحضور السفير ماساكى نوكى السفير الياباني بالقاهرة.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة ما تم انجازه خلال الفترة الماضية في البرامج المتعددة بالمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، حيث تقدم 61 باحثًا للحصول على منح الدكتوراه في اليابان، وتم اختيار 25 منهم، كما تقدم 8 طلاب للدراسة لمدة عام باليابان، وتم اختيارهم جميعا.

وفيما يخص بعثات الإشراف المشترك، فقد تقدم 39 باحثًا وتم اختيار 25 منهم، وتقدم عدد 59 أستاذا للحصول على مهمات علمية لما بعد الدكتوراه، وتم قبول عدد 34 منهم، بالإضافة إلى برنامج التدريب لمدة شهر، حيث تقدم عدد 1641 وجار عملية الاختيار بينهم.

 


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