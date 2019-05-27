الكويت تؤكد رفضها لكافة أعمال العنف والإرهاب بعد حادثى أفغانستان وباكستان

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أكد مجلس الوزراء الكويتى مجددا موقف الكويت الثابت من رفض كافة أعمال العنف والإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصوره، مهما كانت الدوافع.

وأدان مجلس الوزراء الكويتى - فى بيان صادر عنه عقب جلسته الأسبوعية، التى عقدت، اليوم الاثنين، بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا فى مسجد فى العاصمة الأفغانية (كابول)، وكذلك مسجد فى مدينة كويتا فى باكستان مؤخرا، واللذين أسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأعرب مجلس الوزراء الكويتى عن أمله فى أن يرحم المولى القدير الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.