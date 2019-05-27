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القوات العراقية تدمر معسكرين لـ"داعش" وتعتقل عددا من عناصره فى الأنبار

الإثنين، 27 مايو 2019 09:24 م
القوات العراقية تدمر معسكرين لـ"داعش" وتعتقل عددا من عناصره فى الأنبار القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار بالعراق، اليوم الاثنين، تدمير معسكرين لتنظيم "داعش" الإرهابى، واعتقال عدد من عناصر التنظيم والاستيلاء على أسلحتهم فى المحافظة.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن قطاعات فى قيادة الجيش شرعت اليوم بعملية مشتركة فى الصحراء الغربية بمنطقة (حسينيات - عامج) وملاحقة فلول داعش الإرهابية فى الصحراء".

وأضاف "تمكنت القطاعات من تدمير معسكرين للتنظيم الإرهابى واعتقال عدد من عناصره وحرق سيارة والاستيلاء على أسلحتهم وتجهيزاتهم وحرق الكثير من المؤن التى كانت تستخدمها عناصر التنظيم الإرهابى إضافة إلى بعض الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال كانت يستخدمها عناصر التنظيم المجرم".

 


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