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القوات العراقية تحرر مناطق وتدمر مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى كركوك

الإثنين، 27 مايو 2019 10:12 م
القوات العراقية تحرر مناطق وتدمر مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى كركوك القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة العراقية اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية، عن تطهير أحد أهم ملاذات تنظيم "داعش" الإرهابى، والذى كان يستغله للإيواء وتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على طول الشريط الرابط بين قضاء الدبس وصولاً بقضاء الحويجة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الاثنين، عن "حربية" فى بيان قوله – إن "قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة وبالتنسيق مع الفرقة الثالثة والسادسة للشرطة الاتحادية ولواء 22 حشد شعبى محور الشمال واللواء 56 للحشد العشائري، وبإسناد طيران الجيش نفذت عملية أمنية أسفرت عن تحرير مناطق الغرة و محكور وفتح طريق الحمدونية - طويلعة ورفع 12 عبوة ناسفة وتدمير أربع مضافات لإرهاب داعش".

وأضاف اللواء حربية، أن "هذه المناطق كانت تشكل خطر على المواقع النفطية فى محيط قضاء الدبس وحقل باى حسن النفطى ومناطق الحويجة والدبس وتمثل منطقة مرور فلول داعش الإرهابى إلى مناطق قضاء مخمور وناحية سركران"، مشيرًا إلى أنه "الآن أصبحت محكمة ومغلقة بوجه اى تسلل الى مناطق كركوك الأخرى".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تنفذ بين فترة وأخرى عمليات ضد عناصر ومواقع تنظيم "داعش" الإرهابى فى مناطق متفرقة من البلاد، حيث تتمكن من قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيم وتدمير انفاقهم ومضافاتهم التى يستخدموها منطلقا لاستهداف المناطق الأمنة.

 


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