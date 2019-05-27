القبض على 20 تاجر مخدرات و أسلحة فى حملة أمنية ببنها والعبور

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة موسعة لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 20 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 20 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام بنها وطوخ والعبور وشبرا الخيمة وقليوب، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة، عباره عن 50 جرام من الحشيش المخدر، و300 جرام من مخدر الهيروين، 2 كيلو جرام بانجو مخدر، ومبالغ مالية، و8 قطع أسلحة نارية غير مرخصة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.