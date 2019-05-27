القبض على عاملين قتلا شخصا وألقيا جثته بالترعة لخلافات مالية بينهم فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من كشف غموض العثور على جثة شاب بترعة أسفل كوبرى الكوامل دائرة مركز سوهاج فى حالة تعفن، حيث تبين أن وراء عملية قتله عاملين بسبب خلافات مالية بينهم .

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا بالعثور على جثة لشاب فى بداية العقد الثالث من العمر داخل ترعة أسفل كوبرى الكوامل وذلك بمعرفة إحدى حفارات التطهير للترعة .

وبالفحص والمعاينة بمعرفة ضباط وحدة المباحث تبين خروج جزء من الأحشاء بالقرب من الصدر من الناحية اليسرى الأمر الذى جعل ضباط المباحث يؤكدون أن هناك شبهة جنائية وراء الجثة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وقد أسفرت جهود فريق البحث إلى أن الجثة تخص "محمد ا" 18 سنة عامل ويقيم دائرة مركز سوهاج وأن مرتكبي الواقعة "حسن ا" 27 سنة عاطل و"عماد م" 18 سنة عامل والسابق اتهامه في قضية مخدرات ويقيمان بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهمين وتم إلقاء القبض عليهما وبحيازة الأول بندقية خرطوش وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما قام بإستدراج المجنى عليه وإطلاق النار من السلاح المضبوط وعللا ذلك بسبب خلافات مالية بينهم وأنهما قاما بإلقاء جثته بالترعة لإبعاد الشبهة عنهما ويقيد الحادث على أنه غرق تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.