سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 12:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على سيدة لاشتراكها مع ابنتها فى سرقة 200 ألف جنيه بالدرب الأحمر

الإثنين، 27 مايو 2019 11:22 ص
القبض على سيدة لاشتراكها مع ابنتها فى سرقة 200 ألف جنيه بالدرب الأحمر متهمة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تمكن رجال المباحث بالقاهرة، فى ضبط سيدة لقيامها بالاشتراك مع نجلتها فى ارتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر ، بلاغا من "عاملين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، من أنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ (مليون و150 ألف جنيه) خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيك واستقلالهما سيارة أجرة من أمام البنك ، وعقب وصولهما لمحل عملهما فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة،سيدتان ("مسجلة جنائياً 55 سنة سبق اتهامها فى 90 قضية آخرهم قضية "سرقة" ، و "ربة منزل" نجلة الأولى 36 سنة سبق اتهامها فى 17 قضية آخرهم قضية "سرقات متنوعة" ، ومقيمتان بدائرة قسم شرطة أول السلام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأولى ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ابنتها بأسلوب الاحتكاك وقطع الأكياس باستخدام شفرة حادة "موس"، وبإرشادها تم ضبط مبلغ (122,600 جنيه) من متحصلات واقعة السرقة، وقررت أن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة إبنتها"جارى العمل على ضبطها" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضبط 25 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات بمحيط تحويلات شارع جامعة الدول

النيابة تطلب التحريات لكشف غموض سرقة مشغولات ذهبية من منزل بالطالبية

معاينة المعمل الجنائى تكشف: مفتاح مصطنع وراء سرقة شقة فيصل

حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى الزاوية الحمراء

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالبساتين

مجهولون يسرقون مشغولات ذهبية و15 ألف جنيه من شقة فى الطالبية

جريمة سرقة بالدرب الاحمر

مباحث القاهرة

القبض على سيدتين

شفرة موس


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة