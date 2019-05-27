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القاهرة تزيل 800 عقار وعشة وتواصل تطوير منطقة ترعة الطوارئ (صور)

الإثنين، 27 مايو 2019 10:49 ص
القاهرة تزيل 800 عقار وعشة وتواصل تطوير منطقة ترعة الطوارئ (صور) إزالة عشش منطقة ترعة الطوارئ
كتب سيد الخلفاوى
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قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن المحافظة أزالت 400 عشة من منطقة ترعة الطوارئ التى يجرى تطويرها حاليا، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وآمن للمواطنين. 
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى العقارات والعشش التى انتهت إزالتها فى منطقة ترعة الطوارئ 800 عقار تقريبا منذ بدء أعمال التطوير. متابعا: "يجرى تسكين الأهالى فى مشروع أهالينا 1 القريب من المنطقة، الذى نفذته القوات المسلحة افتُتح مؤخرا بعد تجهيزه بالأثاث والأجهزة الكهربائية والذى نفذته القوات المسلحة" موضحا أن تطوير المنطقة يأتى بالتزامن مع تنفيذ محور مرورى ليكون شريانا يخدم سكان المنطقة ويعمل على حل أزمة التكدس المرورى.
 
هدم وإزالة 800 عقار وعشة بمنطقة ترعة الطوارئ (1)
هدم وإزالة 800 عقار وعشة بمنطقة ترعة الطوارئ 

هدم وإزالة 800 عقار وعشة بمنطقة ترعة الطوارئ (2)
هدم وإزالة 800 عقار وعشة بمنطقة ترعة الطوارئ 

هدم وإزالة 800 عقار وعشة بمنطقة ترعة الطوارئ (3)
هدم وإزالة 800 عقار وعشة بمنطقة ترعة الطوارئ (3)

هدم وإزالة 800 عقار وعشة بمنطقة ترعة الطوارئ (4)
هدم وإزالة 800 عقار وعشة بمنطقة ترعة الطوارئ (4)
 

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القاهرة

ترعة الطوارئ

اهالينا

تطوير العشوائيات


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