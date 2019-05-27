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الفيروسات الكبدية: نسبة شفاء مرضى فيرس سى فى 100 مليون صحة تحاوزت 98 ٪؜

الإثنين، 27 مايو 2019 11:34 م
الفيروسات الكبدية: نسبة شفاء مرضى فيرس سى فى 100 مليون صحة تحاوزت 98 ٪؜ الدكتور وحيد دوس رئيس لجنة الفيروسات الكبدية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة أن بروتوكولات علاج فيرس سى الجديدة حققت معدلات شفاء مابين 95 الى 98 % 
من المرضى الدين تم علاجهم .
 
 
وقال الدكتور وحيد دوس رئيس لجنة الفيروسات الكبدية لليوم السابع، إن المرضى المنتكسين تظهر عليهم الانتكاسة خلال 6 أشهر من تلقى أول جرعات العلاج.
 
وتابع دوس الكورس العلاجى للمريض العادى يستغرق 3 شهوربينما المنتكس يحصل على العلاج 6 شهور وبعدها يتم تقييم الحالة .
 
يشار الى أن نسبة المنتكسين من بين متلقى العلاج لا تزيد على 3 الى 5 من المرضى % 
 
 

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