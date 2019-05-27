الغرفة التجارية: ملابس الأطفال تنعش الطلب داخل السوق وتحرك المبيعات

كتب – إسلام سعيد

كشف ياسر الشيخ عضو شعبة الملابس فى الغرفة التجارية، أن مبيعات الملابس تشهد رواجا محدودا خلال النصف الثانى شهر رمضان الحالى مقارنة بالشهور الماضية، خاصة لملابس الأطفال، مشيرا إلى أن الطلب على ملابس العيد تشهد رواجا محدودا قياسا على العام الماضى، بسبب تزامن العيد من الامتحانات.

وأضاف الشيخ فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الطلب على الملابس خلال الموسم الحالى ككل ( شتوى وصيفى) شهد تراجعا ملحوظا بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 % بسبب ارتفاع الأسعار، وتضخم الأسعار، لافتا إلى أن تزامن شراء الملابس مع شراء مستلزمات العيد من الكعك وغيرة يؤثر بالسلب على السوق.

ولفت إلى أن مبيعات الملابس للموسم الشتوى المنقضى كانت غير جيدة فى ظل استمرار حالة الركود التى يشهدها السوق منذ قرابة عامين، نتيجة معاناة السوق من حالة التضخم وعدم التوازن بين الدخل والإنفاق للمستهلكين، الأمر الذى من أثر على القدرات الشرائية، لافتا إلى أن أوضاع سوق الملابس ستنضبط رويدا لكن بشكل تدريجى، إذا ما قسنا الوضع حاليا على الفترة التى أعقبت تحرير سعر الصرف.