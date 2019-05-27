"العربية للتصنيع" و"كاتيك الصينية" يتفقان على تطوير طائرة التدريب K8E

كتب زكى القاضى

أجرى الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، جلسة مباحثات مع وفد من شركة كاتيك CATIC الصينية العالمية، لبحث سبل التعاون لتطوير طائرة التدريب K8E، حيث أكد خلال اللقاء على أهمية الإستفادة والتعاون مع الخبرة الصينية المتميزة في العديد من مجالات التصنيع، مشددا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة للمشاركة في تطوير الصناعات الدفاعية وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية.

وأعرب "التراس" عن إهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع الشركات العالمية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة، مضيفا أن التعاون مع شركة كاتيك يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا، وتدريب الكوادر البشرية، خاصة في ظل المستوى المتميز والزخم القوى الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والصين.

كما أكد "التراس" ثقته التامة بشركة كاتيك الصينية وبإدراكها لإمكانيات مصر والمنطقة الأفريقية وتقديرها لعملائها، فضلا عن تميزها بمجالات التصنيع الخاصة بالطائرات والصناعات الدفاعية ، من جانبهم أعرب مسئولى شركة كاتيك الصينية عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا في عدد من الصناعات الدفاعية، مشيدين بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية والفنية وقدراتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى وفقا لنظم الجودة العالمية.