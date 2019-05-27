العثور على عامل زراعى متوفيا داخل مسكنة بطوخ

تلقي العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من اهالي قرية كفر منصور، التابعة لمدينة طوخ، بأنبعاث رائحة كريهة، من مسكن المدعو "مصطفى.م" 45 سنة، عامل زراعى، وعندما قاموا بفتحة وجدوه متوفيا داخل مسكنة، وجثتة فى حالة تعفن.

على الفور أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتبين من تحريات العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، أن المتوفى كان يعيش بمفردة بعد ترك زوجتة وابنائه له المسكن لإصابتة بمرض الصرع.

كما أفادت التحريات أن الوفاه طبيعية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.