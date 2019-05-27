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الإثنين، 27 مايو 2019 12:26 م
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العثور على رجل ستينى العمر مشنوقا داخل مزرعة فى بلبيس بالشرقية

الإثنين، 27 مايو 2019 12:25 م
العثور على رجل ستينى العمر مشنوقا داخل مزرعة فى بلبيس بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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عًثر منذ قليل على مواطن ستينى العمر مشنوقا فى مزرعة ناحية "سيكم" فى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وأخطر الأهالى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
كان اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة شخص عمره 60 سنة مشنوقا داخل مزرعة فى "سيكم" بمركز بلبيس، وعلى الفور توجهت قوة من المركز والمباحث لفحص البلاغ، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.
 

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