العثور على رجل ستينى العمر مشنوقا داخل مزرعة فى بلبيس بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عًثر منذ قليل على مواطن ستينى العمر مشنوقا فى مزرعة ناحية "سيكم" فى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وأخطر الأهالى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

كان اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة شخص عمره 60 سنة مشنوقا داخل مزرعة فى "سيكم" بمركز بلبيس، وعلى الفور توجهت قوة من المركز والمباحث لفحص البلاغ، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.