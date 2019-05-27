سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 06:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الطب الوقائى: تكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق قبل عيد الفطر

الإثنين، 27 مايو 2019 05:00 ص
الطب الوقائى: تكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق قبل عيد الفطر محلات الأغذية
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
أكدت الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية التابعة لقطاع الطب الوقائى، أنه سيتم تكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق قبل عيد الفطر بجميع المنشآت الغذائية.
 
وقالت الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، إنه يجرى فى الحملات التأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين،مضيفة أنه يتم  إتباع إجراءات استباقية لتوعية المستهلك وتوفير غذاء آمن وصحى.
 
وتابعت: تمت إحالة أكثر من 4000 محضر للنيابة بسبب مخالفات فى منشأت غذائية تم رصدها من خلال المراقبين مؤكدة أنه يتم تشديد الرقابة على السوق خلال الأيام المقبلة وبالتزامن مع اختفالات عيد الفطر المبارك.
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"الطب الوقائى" يحذر من استخدام السماد البلدى فى تسميد الخضروات

الطب الوقائى ببورسعيد: المحافظة خالية من فيروس إنفلونزا الطيور

الطب الوقائي بالأقصر يحرر 76 محضر ويغلق 6 منشآت ويعدم 573 كيلو أسماك مملحة

"الصحة": 5 فئات محرومة من أكل الفسيخ فى شم النسيم.. وتؤكد: الإسراف فى تناوله يسبب الشلل ووفاة سريعة.. "الطب الوقائى" يوضح طرق غش الفسيخ وبيعه للجمهور قبل الاحتفالات.. وتوزيع المصل المضاد للتسمم على المديريات

الاغذية

الاسواق

الطب الوقائى

عيد الفطر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

الرجوع الى أعلى الصفحة