سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الصين تفرض رسوما مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات "الفينول"

الإثنين، 27 مايو 2019 12:33 م
الصين تفرض رسوما مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات "الفينول" الرئيس الصينى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على "الفينول" المستورد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا واليابان وتايلاند.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أنه بعد تحقيق أولي بدأ في مارس من العام الماضي، قررت الوزارة أن واردات "الفينول"، وهو مركب عضوي عطري يستخدم كمادة حافظة صيدلانية، من هذه المناطق تسببت في أضرار جسيمة للصناعة المحلية.

وأضافت الوزارة أنه يجب على مستوردي "الفينول" وضع ودائع عند الجمارك الصينية محسوبة، وفقا لهوامش الإغراق، والتي تتراوح بين 11.9% إلى 129.6%.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الصين تؤكد مجددا ضرورة حل الخلافات مع واشنطن عبر الحوار

رئيس هواوى: سأحتج إذا قررت الصين الانتقام من شركة أبل

باكستان والصين توقعان مذكرات تفاهم للتعاون فى العديد من المجالات

وفد صينى يزور "ايتيدا" لبحث التعاون بمجال الذكاء الصناعى و 5G

الصين

مكافحة الاغراق

اخبار الاقتصاد

التجارة الصينية

تايلاند


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة