الصين تفرض رسوما مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات "الفينول"

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أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على "الفينول" المستورد من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا واليابان وتايلاند.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أنه بعد تحقيق أولي بدأ في مارس من العام الماضي، قررت الوزارة أن واردات "الفينول"، وهو مركب عضوي عطري يستخدم كمادة حافظة صيدلانية، من هذه المناطق تسببت في أضرار جسيمة للصناعة المحلية.

وأضافت الوزارة أنه يجب على مستوردي "الفينول" وضع ودائع عند الجمارك الصينية محسوبة، وفقا لهوامش الإغراق، والتي تتراوح بين 11.9% إلى 129.6%.