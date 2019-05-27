الصين تعارض الاتصالات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان

بكين (أ ش أ)

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، معارضتها لأية اتصالات رسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان، داعية واشنطن إلى الالتزام بمبدأ "صين واحدة"، والبيانات المشتركة الثلاثة بين الجانبين.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، ردا على سؤال حول إجراء مستشار الأمن القومى الأمريكى "جون بولتون" محادثات مع مسؤول الأمن القومى بتايوان "ديفيد لى".

وقدمت الصين - فى وقت سابق - احتجاجا "شديدا" لدى الولايات المتحدة بشأن مشروع قانون يدعم تايوان، أقره مجلس النواب الأمريكى، مطالبة واشنطن بوقف هذا المشروع.

يذكر أن الصين تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، ولا تستبعد اللجوء للخيار العسكرى لضمّها، ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع تايوان لكنّها تعد أقوى حليف سياسى وعسكرى لها.