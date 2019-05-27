الصين تؤكد مجددا ضرورة حل الخلافات مع واشنطن عبر الحوار

بكين (أ ش أ)

أكدت الصين مجددا، اليوم الاثنين، ضرورة حل أية خلافات بينها وبين واشنطن عبر المحادثات والمشاورات الودية.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مؤتمر صحفى بالعاصمة اليابانية (طوكيو)، بأن بلاده ليست مستعدة لاتفاق تجارى مع الصين.

وقال كانج "نعتقد دائما أن علاقات التجارة والاستثمار بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة".