ومع ذلك ، قالت السفيرة الصينية " انه مازالت هناك بعض التحديات التى تواجه التجارة بين الصين وتنزانيا والتعاون الاقتصادى بينهما " وأضافت قائلة " إن استراتيجيات التنمية فى البلدين ليست مرتبطة تماما ، وإن التوقعات بالنسبة للتعاون الثنائى ليست متطابقة " .

ومن جانبها ، قالت وزيرة الدولة للاستثمار فى تنزانيا إن الحكومة بادرت باجراء حوار مع المستثمرين الصينيين من أجل حل بعض القضايا والمشكلات التى تواجههم ، مشيرة إلى أن هناك تحديات فيما يتعلق بتصاريح العمل ، ولكن يجرى العمل من أجل معالجتها .